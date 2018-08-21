Уступок Турции за освобождение американского пастора не будет, - Дональд Трамп

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters 21 августа исключил возможность того, что он согласится с какими бы то ни было требованиями Турции в обмен на освобождение задержанного американского пастора, и сказал, что его не беспокоит то, каким образом его жесткая позиция по этому вопросу скажется на экономиках европейских и развивающихся стран.

Трамп сказал, что он думал, что у них была договоренность с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Трамп помог убедить Израиль освободить задержанных турецких граждан, а в обмен Эрдоган должен был освободить пастора Эндрю Брансона, который отрицает выдвинутые против него обвинения в причастности к попытке госпереворота в Турции в 2016 году.

Президенты двух стран встретились в Брюсселе на саммите НАТО в середине июля, где они обсудили дело Брансона. Турция просила США помочь убедить Израиль освободить задержанную там турецкую женщину, а в обмен Анкара должна была выпустить Брансона и других американцев, удерживаемых в стране, сообщал высокопоставленный чиновник Белого дома ранее.

«Я освободил этого человека для него. Я ожидаю, что он позволит этому невиновному и прекрасному человеку, отличному отцу и христианину покинуть Турцию», - сказал Трамп.

Трамп сказал, что он выполнил свою часть сделки.

«Я думаю то, что делает Турция - это очень печально. Я думаю, они совершают ужасную ошибку. Уступок не будет», - сказал Трамп.

Президент США ввел пошлины на импорт турецкой стали и алюминия в ответ на отказ Эрдогана освободить Брансона, вызвав опасения об экономических последствиях для стран Европы и развивающихся рынков.

«Меня это совсем не беспокоит. Именно это и нужно сделать», - ответил он на вопрос о потенциальном ущербе для других экономик.

Конфликт может еще больше усугубить раскол между США и их ключевым союзником по НАТО Турцией, которая планирует закупить российские ракетные установки.

В ходе интервью также обсуждались и другие страны, против которых США ввели санкции.

Трамп проявил слабую заинтересованность в возможной встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, на которой стороны могли бы обсудить конфликт из-за ядерной программы Тегерана, хотя ранее в этом месяце президент США выразил к этому готовность.

Трамп также поставил под сомнение встречу с президентом Китая Си Цзиньпинем на полях международного саммита АТЭС, который будет проходить в Папуа-Новой Гвинее в ноябре. Президент США снова говорил о теплых отношениях с Си, но сказал, что ему не удалось добиться значительного прогресса в попытке изменить баланс в торговых отношениях США и Китая.