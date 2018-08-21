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  21 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ взяло ответственность за нападения на полицейских в Чечне
Предыстория: Все участники нападений на полицейских в Чечне оказались подростками

CA-NEWS (CA) - «Исламское государство» взяло ответственность за серию атак на сотрудников полиции в Чечне 20 августа, сообщает Reuters со ссылкой на связанное с группировкой новостное агентство Amaq.

По данным следственного комитета России, три атаки произошли 20 августа. Все нападавшие были убиты.

СК сообщил, что двое вооруженных ножами мужчин попытались проникнуть на территорию Шалинского отдела МВД. Нападавшие ранили двух полицейских.

Другой инцидент произошел в селе Мескер-Юрт, где мужчина подорвал себя возле поста полиции, сообщили следователи. В результате взрыва никто не пострадал.

Еще одно нападение произошло в Грозном, где автомобиль пытался сбить сотрудника дорожной полиции. В результате завязавшейся погони тот же автомобиль попытался сбить еще двоих полицейских, которые открыли по нему огонь.

Глава региона Рамзан Кадыров, который сейчас находится с визитом в Саудовской Аравии, сказал, что целью атак было омрачить значимый для мусульман праздник Курбан-байрам.

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