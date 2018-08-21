Борец казахстанской сборной выиграл барана, подняв его 510 раз

CA-NEWS (KZ) - В Алматы 21 августа в честь мусульманского праздника Курбан айт состоялись соревнования по национальным видам спорта, сообщает информационно-спортивный ХАБ.

Мероприятие стартовало после утреннего айт намаза с участием около 4,5 тыс. человек. Все желающие испытали свои силы в кошкар котеру (поднятие барана), армрестлинге, взбирании на столб и асык ату (игра в альчики).

Победители соревнований получили подарки, а также баранов весом 40 кг. Двое баранов достались молодым борцам Бауыржану Абдихайым и Ильясу Жумай, которые подняли их по 505 и 510 раз соответственно.

«Я долго думал участвовать мне или нет. Но после результата в 505 раз решился на этот шаг и установил для себя рекорд - 510. Я всегда стараюсь быть впереди своего соперника, и сегодня случилось также, то есть, если бы он поднял 600 раз, я бы постарался на 605», - рассказал спортсмен национальной сборной РК по вольной борьбе И.Жумай.