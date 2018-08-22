Убийство Дениса Тен: 13 сотрудников полиции Алматы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, двое уволены

CA-NEWS (KZ) - 13 сотрудников Департамента внутренних дел Алматы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности по итогам служебной проверки ведомства после убийства в городе фигуриста Дениса Тена.

Как отмечается в ответе Министерства внутренних дел Казахстана на запрос Общественного совета Алматы, в ДВД были выявлены недостатки и нарушения в вопросах обеспечения охраны общественного порядка, контроля за профилактикой правонарушений в общественных местах и внутридворовых территориях, а также в организации работы участковых инспекторов полиции.

По результатам проведенного служебного расследования 13 сотрудников ДВД города, в том числе три руководителя, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Начальники Местной полицейской службы города Ж.Байкенов, а также Алмалинского района С.Кумабеков освобождены от занимаемых должностей.

По итогам первого полугодия личный состав ДВД совершил 39 уголовных правонарушений, из них 19 коррупционных преступлений, из которых 10 выявлено непосредственно службой безопасности департамента.

В текущем году проведено 190 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено более 350 различных нарушений, совершенных сотрудниками полиции. В основном это нарушения правил дорожного движения (92), управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (4).

По результатам рассмотрения материалов этих нарушений Дисциплинарная комиссия ДВД привлекла к различным видам дисциплинарной ответственности 256 сотрудников, из которых 46 уволены из ОВД по отрицательным мотивам.

Кроме того, в МВД отмечают, что согласно данным официальной статистики, формируемой Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за последние годы по стране наблюдается снижение количества регистрируемых уголовных правонарушений.

Такие же позитивные тенденции в состоянии преступности характерны для города Алматы. В первом полугодии 2018 года преступность в городе сократилась на 11%, в том числе число тяжких - почти на 7% и особо тяжких преступлений – на 9%. Меньше совершено преступлений в общественных местах – на 19% и улицах – на 16%.

Вместе с тем, в Алматы криминогенная обстановка остается более напряженной, чем в любом другом регионе страны. На сегодняшний день здесь регистрируется более 20% всех уголовных правонарушений, совершаемых в стране. Если уровень уголовных правонарушений в среднем по республике составляет 161 на 10 тыс. населения, то в Алматы этот показатель равен 325.

Анализ совершенных преступлений в Алматы жителями других регионов Казахстана показал, что в 2017 году ими совершено 7,5% преступлений (в текущем году – 7,7%). При этом их большую часть составляют кражи, грабежи, разбои, мошенничества и хулиганства. Значительную часть преступлений совершают прибывшие в город жители Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей.

«Противодействие кражам является одной из серьезных проблем, решение которой требует усилий не только полиции, но и местных исполнительных органов и общественности. Несмотря на принимаемые меры, результативность работы по раскрытию краж в стране остается довольно низкой, каждая вторая из них ежегодно остается не раскрытой (за первое полугодие раскрываемость краж в Алматы составила 34%, а по итогам 2017 года – 29%)», - говорится в документе.

Д.Тен скончался днем 19 июля. Он застал воров зеркал его автомобиля на месте преступления. При попытке догнать злоумышленников он получил ножевые ранения и от потери крови умер в больнице, не приходя в создание.