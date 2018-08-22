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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Стокгольме пройдёт суд по делу лиц, обвиняемых в даче взятки Гульнаре Каримовой
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CA-NEWS (UZ) - 4 сентября в суде Стокгольма начнется процесс по делу бывших управляющих телекоммуникационной компании Telia (бывшая TeliaSonera), которые обвиняются в даче взяток старшей дочери ныне покойного первого президента Узбекистана Гульнаре Каримовой в размере почти 350 миллионов долларов США. Об этом сообщает centralasian.org.

Гульнара Каримова, обвиненная и обвиняемая прокуратурами Узбекистана, США и ряда стран Европы в получении многомиллионных взяток от западных телекоммуникационных компаний, а также ее посредники-помощники не будут участвовать в заседаниях шведского суда.

В первый день слушаний прокуроры зачитают обвинительное заключение, адвокаты обвиняемых представят в суде свои ответы на предъявленные обвинения.

После этого суда объявит перерыв и продолжит слушания 19-21 сентября. В эти дни будут допрошены подсудимые.

Ожидается, что на скамье подсудимых предстанут Теро Кивисаари, который в 2003-2007 годах являлся финансовым директором и вице-президентом Telia, а с 2007-го по 2012-й – главой евразийского бизнес-направления данной компании, а также бывший исполнительный директор Telia Ларс Нюберг и главный советник евразийского бизнес-направления Ули Туима.

Директор Управления по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Швеции Гуннар Стетлер обвиняет всех трех подсудимых в даче взятки Гульнаре Каримовой в размере 350 миллионов долларов США за выход компании Telia (местное название бренда Ucell) на рынок Узбекистана и в обмен на «защиту» от властных структур страны.

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