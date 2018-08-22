Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер согласилась на проведение обыска в ее доме

CA-NEWS (CA) - Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер 21 августа согласилась на проведение обыска ее дома в рамках коррупционного дела в котором руководители строительных компаний утверждают, что они давали взятки, передает Reuters.

Скандал имеет важное значение для президентских выборов в следующем году, в которых Кристина Фернандес может обыграть нынешнего президента Аргентины Маурисио Макри, чья популярность упала, когда экономика впала в рецессию и взлетела инфляция.

Этот скандал разразился, когда местная газета опубликовала статью, где шофер, нанятый администрацией Фернандеса, сказал, что с 2005 по 2015 год он вел учет поставок наличными от строительных руководителей правительственным чиновникам. Фернандес отрицает такие факты.

«Я попросила главу моего блока на рабочей парламентской встрече сообщить остальным председателям блоков, что, учитывая обстоятельства, я не имею ничего против того, чтобы Сенат одобрил запрос судьи Клаудио Бонадио на обыск моего дома» , - говорится в письме экс-президента Аргентины.

«Но я хочу пояснить, что мое решение не подтверждает нерациональные меры, предпринятые судьей Бонадио в его обвинении против меня», - писала она в твиттере.

Критики призывают Сенат снять иммунитет Кристины Фернандес. Ее второй срок в качестве президента Аргентины завершился в 2015 году, когда ее сменил Макри, чья ортодоксальная политика противоречит ее усилиям по усилению государственного контроля над экономикой.

Сенат 22 августа намерен голосовать разрешать ли обыск домов Кристины Фернандес.