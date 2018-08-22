Отец убитой в Серпухове 5-летней таджикской девочки намерен добиваться пожизненного заключения для обвиняемого

CA-NEWS (TJ) - Абдусалом Саидов, отец убитой в Серпухове маленькой Хувайды, 21 августа вылетел в Москву, чтобы участвовать в суде над предполагаемым убийцей дочери. Пятилетняя Хувайдо Тиллозода была изнасилована и убита местным жителем вечером 22 июля. Ее нашли рано утром 23 июля в спортивной сумке недалеко от железнодорожной станции в городе Серпухове Московской области, передает Радио Озоди.

Перед поездкой Абдусалом Саидов навестил могилку Хувайды. «Сегодня в день праздника Иди Курбон я прочитал молитву над могилой дочери. Я поеду в Москву, я буду участвовать в суде над убийцей Хувайды. Хочу воочию убедиться, что убийца, на самом деле, получит по заслугам. Я буду опираться на российские законы. Вместе с адвокатами хотим добиться пожизненного заключения для негодяя», - рассказывает отец убитой девочки.

Гулнора Шарипова, мать Хувайды, тоже собирается поехать в Россию. Но чуть позже – в сентябре.

22 июля пятилетнюю Хувайду украли прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. В тот день ее отец зашел в магазин, а мать отошла на несколько минут посмотреть, чем занимается младшая дочь. Ребенка искали несколько часов, обыскивали каждый куст. На следующий день ее нашли недалеко от заводской железнодорожной ветки. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайды. Судмедэкспертиза показала, что девочку изнасиловали, а потом убили ножом.

По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя Александра Семина. Абдусалом Саидов, отец Хувайды, говорит, что с самого начала в похищении Хувайды подозревали именно Семина.

«Соседи хотели выбить входную дверь в его квартиру, но участковый им запретил. Если бы мы не слушались его, то наверное могли бы спасти Хувайду. А в это время убийца под предлогом того, что потерял ключи от квартиры, убежал. Позже один из моих русских друзей сообщил, что увидел Семина со спортивной сумкой. Он шел в сторону леса. Рано утром там и нашли тело Хувайды»,- рассказал Абдусалом Саидов.

По его словам, в полиции подозревали Семина в похищении Хувайды, но почему-то не спешили арестовывать его. Позже в квартире Семина следователи нашли следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. Серпуховский городской суд арестовал его на два месяца.

Вскоре после трагедии руководитель муниципального управления МВД России «Серпуховское» Валерий Пучков был уволен со своей должности. По результатам проверки кроме начальника МУ МВД России «Серпуховское» уволены также его заместитель, начальник охраны общественного порядка и двое сотрудников, исполнявших обязанности заместителя начальника и начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова на сайте ведомства.

Официальная формулировка – «неполное служебное соответствие» – сотрудники полиции проигнорировали жалобы местных жителей на педофила в городе.

Евгений Бобров, замглавы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщил, что убийство Хувайды находится под их контролем. «Хочу сказать, что преступление будет расследовано несмотря на национальность, гражданство или религиозную принадлежность потерпевшей стороны. Расследование продолжается, и я уверен, что преступник получить самое суровое наказание», заявил Евгений Бобров. Он отметил, что родные убитой девочки могут обратиться в СПЧ в случае выявления каких-либо нарушений при рассмотрении уголовного дела.

Абдусалом Саидов ранее сообщил, что свои услуги по защите его интересов в суде предложили два российских адвоката.

Напомним, министерство иностранных дел Таджикистана 24 июля передало ноту в российский МИД в связи с жестоким убийством пятилетней Хувайды Тиллозоды. Ведомство призвало Россию «провести тщательное расследование зверского преступления по отношению к ребенку» и требовало «сурового наказания для преступника.