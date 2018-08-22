В Казахстане прогнозируют рост цен на новый урожай пшеницы

CA-NEWS (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана ожидает роста цен на пшеницу. Об этом 22 августа на заседании правительства сообщил глава ведомства Умирзак Шукеев.

По его словам, в республике продолжается уборка урожая зерновых культур. На сегодняшний день уборочные работы зерновых практически завершены в Жамбылской (95,2%) и Туркестанской областях (95,6%). Урожайность по данным регионам составила в среднем 21 центнер с гектара. Уборка продолжается в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. Уборочная площадь зерновых культур в данных регионах составляет 3 млн га, из них убрано 1,1 млн га, что составляет 36,3%. Намолочено 2 млн тонн при средней урожайности 18,1 ц/га.

«В целом валовой сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 млн тонн, что является неплохим результатом в жестких условиях текущего сезона», - отметил министр, добавив, что основные зерносеющие регионы приступят к уборке в конце августа – начале сентября.

Относительно цен на урожай У.Шукеев отметил: «Если в прошлом году пшеница продавалась на уровне 35 тыс. тенге ($97,2), то на сегодняшний день тонна пшеницы 3 класса стоит уже 48-49 тыс. тенге ($134,7). Мы ожидаем дальнейшего роста цен».