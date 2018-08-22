РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане прогнозируют рост цен на новый урожай пшеницы

CA-NEWS (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана ожидает роста цен на пшеницу. Об этом 22 августа на заседании правительства сообщил глава ведомства Умирзак Шукеев.

По его словам, в республике продолжается уборка урожая зерновых культур. На сегодняшний день уборочные работы зерновых практически завершены в Жамбылской (95,2%) и Туркестанской областях (95,6%). Урожайность по данным регионам составила в среднем 21 центнер с гектара. Уборка продолжается в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. Уборочная площадь зерновых культур в данных регионах составляет 3 млн га, из них убрано 1,1 млн га, что составляет 36,3%. Намолочено 2 млн тонн при средней урожайности 18,1 ц/га.

«В целом валовой сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 млн тонн, что является неплохим результатом в жестких условиях текущего сезона», - отметил министр, добавив, что основные зерносеющие регионы приступят к уборке в конце августа – начале сентября.

Относительно цен на урожай У.Шукеев отметил: «Если в прошлом году пшеница продавалась на уровне 35 тыс. тенге ($97,2), то на сегодняшний день тонна пшеницы 3 класса стоит уже 48-49 тыс. тенге ($134,7). Мы ожидаем дальнейшего роста цен».

print
  • На встречу московского формата по Афганистану приглашены 12 стран
  • В Москве мальчик из Таджикистана впал в кому после того как ему сделали обрезание
  • Самолет с 202 пассажирами, направлявшийся в Сочи, вернулся в Уфу из-за загоревшегося двигателя
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×