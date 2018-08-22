Кишечная палочка и стафилококк обнаружены в сосисках российского производства

CA-NEWS (KZ) - Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Казахстана вводит усиленный лабораторный контроль за мясной продукцией ряда российских производителей.

По данным ведомства, АО «Омский бекон», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», ОАО «Царицыно» и ООО СПК «Курников» систематически нарушают требования технических регламентов по производству и маркировке продукции. В течение 7 месяцев 2018 года несоответствующая продукция неоднократно выявлялась на торговых полках ряда регионов страны.

Так, АО «Омский бекон» допускает в колбасных изделиях «Популярная», «Бутербродная, «Южная», «Сельская», «Заречная», «Походная» превышение массовой доли нитрита натрия в 2-3 раза, левомицетина - в 1-2 раза, а также по микробиологическим показателям.

В сосисках «Южные» и «Сытные» производства ЗАО «Микояновский мясокомбинат» установлено превышение массовой доли нитрита натрия, обнаружена патогенная микрофлора и бактерии группы кишечной палочки.

В колбасных изделиях ОАО «Царицыно» (сосиски «Утренние») обнаружен стафилококк. В колбасе «Русская» установлено превышение массовой доли нитрита натрия, в сосисках «Утренние» и «Бистро» - обнаружена патогенная обсеменность.

Фарш «Натуральный», «Крестьянский», «Хуторской» и полуфабрикат «Премиум», производства ООО СПК «Курников» не соответствует по микробиологическим показателям безопасности пищевых продуктов.

Отмечается, что несоответствующие партии продукции изъяты.