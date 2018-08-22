В Алматы построят 37 общежитий для студентов

CA-NEWS (KZ) - В Алматы, где находится треть вузов Казахстана, в общежитиях нуждаются свыше 22 тысяч студентов, сообщает пресс-служба акимата города.

В связи с этим в ближайшие 3 года в мегаполисе планируется возвести 37 новых общежитий. В настоящее время ведется строительство 7 общежитий, 4 из которых будут введены до конца года.

Еще 12 вузов определили участки для строительства общежитий на 4,8 тыс. мест. Кроме того, местная администрация предоставила земельные участки для возведения 19 общежитий.

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек проверил темпы строительства новых общежитий. Так, в Бостандыкском районе завершено строительство нового 6-этажного общежития на 400 мест. Сегодня здесь ведется укомплектование жилых и бытовых комнат мебелью с необходимой техникой. С введением объекта Казахстанский инженерно-технологический университет полностью покроет потребность в размещении для иногородних студентов.

Также завершается строительство 9-этажного общежития на 600 мест при КазНМУ им.Асфендиярова. На данный момент ведутся работы по внутренней отделке здания площадью 11 тыс. кв. метров и благоустройству прилегающей территории.