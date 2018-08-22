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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В результате двух ДТП в праздничные дни Курбан-байрам погибли мальчик и мужчина

CA-NEWS (TJ) - Трагедии произошли в районах Ховалинг и Рошткала 21 августа: погиб 10-летний мальчик и 50-летний мужчина, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

20-го августа 2018 года, примерно в 11:10 дня, водитель автомашины марки «Опель-Астра», Шарифов Махмадулло Рахматуллоевич, 1982 года рождения, житель села Тиговун Ховалингского района, при движении на автодороге Ховалинг-Восе на территории сельского джамоата Лохути, потеряв контроль над управлением транспорта, совершил наезд на пешехода Сорбони Насимджон, 2008 года рождения, ученика 3-го класса.

В результате пешеход, получив тяжкие телесные повреждения, погиб на месте ДТП.

21-го августа 2018 года, около в 13:50 дня, водитель автомашины марки «Чанху», Хоркашов Сухроб Мамадатоевич, 1987 года рождения, житель Рошткалинского района, следуя со стороны села Трайд в сторону райцентра Рошткалинского района, не справился с управлением транспорта, перевернулся в реку «Шохдара».

К сожалению, пассажир данной автомашины Хоркашов Гулджон Сабдавлатович, 1967 года рождения, житель села Трайд утонул в реке.

По данным ДТП сотрудники милиции выясняют обстоятельства.

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