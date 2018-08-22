Третий день Азиатских игр принес Узбекистану еще три медали‍

CA-NEWS (UZ) - В двух городах Индонезии Джакарте и Палембанге вчера прошел третий соревновательный день Азиатских игр. Спортсмены Узбекистана выступали в различных видах спорта и смогли пополнить копилку сборной тремя медалями.

Первым призером дня стал Адхамжон Эргашев. С результатом 298 кг тяжелоатлет Узбекистана завоевал бронзовую награду.

Далее состоялось выступление таэквондистов. Светлана Осипова в категории +67 кг победила представительниц Ирана и Камбоджи. В полуфинале Осипова уступила сопернице из Казахстана Жансель Дениз и стала бронзовым призером турнира.

В категории +80 кг выступил Дмитрий Шокин. Таэквондист Узбекистана победил спортсменов из Индии и Иордании. В финале таэквондист Узбекистана с разницей в одно очко 2:3 уступил сопернику из Ирана Сайиду Раджаби и взял серебро.

Таким образом, сборная Узбекистана вчера завоевала 3 медали – 1 серебро и 2 бронзы. На данный момент в копилке страны 10 медалей – 1 золото, 3 серебра и 6 бронзовых наград, сообщает пресс-служба НОК.