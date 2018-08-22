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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Высокопоставленные чиновники бывшей СНБ Узбекистана были причастны к контрабанде наркотиков из Афганистана

CA-NEWS (UZ) - Узбекская служба Радио Свободы провела расследование о причастности некоторых высокопоставленных чиновников бывшей Службы Национальной Безопасности Узбекистана к контрабанде наркотиков из Афганистана. «СНБ и Наркотики» – фильм о результатах этого двухмесячного журналистского расследования.

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