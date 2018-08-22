В Таджикистане за туристического милиционера необходимо оплатить $25

CA-NEWS (TJ) - Стоимость услуги туристического милиционера для обеспечения безопасности иностранных туристов в Таджикистане составляет 250 сомони или $25, сообщает Радио Озоди.

Эта сумма покрывается не за счет госбюджета, а за счет турфирм, которые заказывают эту услугу. Турфирмы также обязаны обеспечить милиционера трехразовым питанием и ночлегом, отмечается в статье.

Туристическое отделение милиции было создано спустя три дня после нападения на группу туристов в Дангаре. В их обязанности входит защита общественного порядка, обеспечение безопасности, сопровождение иностранных туристов, предоставление необходимой информации для них.

Представители некоторых туристических фирм в Таджикистане говорят, что это новшество пришлось по душе туристам, но вот все эти расходы ложатся дополнительным бременем на агентства. По их словам, сначала им сказали, что услуги туристической милиции бесплатные, но опыт последних двух недель показал, что данная услуга, включая ночлег и питание милиционера, обходится в 500 сомони ($53) в сутки.

В туристическом отделении милиции сообщили, что их услуги бесплатны только на территории Душанбе.

Дилшод Каримов, руководитель турагентства «Туризм в Таджикистане», сказал, что после террористической атаки на иностранных туристов в Дангаре, многие путешественники были напуганы и боялись ехать в Таджикистан. «Мы успокоили своих клиентов, сказали, что создана туристическая милиция, сотрудники которой обеспечат вашу безопасность. Мы обратились в МВД, чтобы они предоставили своего сотрудника для этих целей, а там нам сказали, что данная услуга платная», - отметил он.

По его словам, пришлось нанять одного сотрудника на 9 дней для сопровождения группы немецких туристов, желающих ознакомиться с достопримечательностями Таджикистана.

Равшан Кодиров, директор другой турфирмы, сказал, что они тоже думали, что услуга туристической милиции бесплатная. Поэтому включили в свою рекламу информацию о том, что безопасность туристов во время их путешествия по Таджикистану обеспечат сотрудники МВД.

«Туристам понравилось, что в турпоездку включена такая бесплатная услуга. А теперь мы не можем отказаться от этой услуги, нужно заключать договор и нанимать одного сотрудника. Теперь придется раскошелиться самим», - говорит он.

Равшан Кодиров сообщил, что помимо 250 сомони ($25), которые пойдут непосредственно в бюджет правоохранительного ведомства за предоставленные услуги, на каждого сотрудника в день уходит как минимум 200 сомони ($21). «Если нанимать одного человека на 10 дней, компании придется выложить около 5 тысяч сомони ($533). Это дополнительные расходы для нас», - сказал он.

Дилафруз Каримова, представитель туристического отделения милиции МВД, сказала, что их услуги бесплатны только на территории Душанбе, для обеспечения безопасности туристов за пределами столицы туркомпаниям необходимо заключить договор.

Один сотрудник туристической милиции сопровождает группу туристов до 10 человек. Ахмад Джураев, таджикский гид, сказал, что ему понравилась работа туристического стража порядка.

«Раньше на постах туристов долго проверяли, на каждом шагу останавливали гаишники, в многолюдных местах некоторые наши граждане закидывали туристов вопросами. А в последнюю поездку нас сопровождал сотрудник милиции и все прошло на высшем уровне», - говорит гид.