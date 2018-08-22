Россия «увязла» в Сирии, - советник Дональда Трампа по нацбезопасности

CA-NEWS (CA) - Россия «застряла» в Сирии и ждет, что кто-то другой профинансирует послевоенное восстановление страны, сказал в среду советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, добавив, что это дает Вашингтону возможность попытаться заставить иранские силы уйти из Сирии, передает Reuters.

«Наши интересы в Сирии - завершить разрушение территориального халифата ИГ и решить проблему сохраняющейся террористической угрозы со стороны ИГ, беспокойство также вызывает присутствие в стране иранского ополчения и регулярных сил», - сказал Болтон в интервью во время своего визита в Израиль.

По словам Болтона, президент России Владимир Путин, который 16 июля встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки, сказал США, что Москва не может заставить Иран уйти из Сирии.

«Но он также сказал нам, что его интересы и интересы Ирана не совсем совпадают. Так что мы, несомненно, поговорим с ним о том, какую роль они могут сыграть», - сказал Болтон, который в четверг встретится с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Женеве.

«У Вашингтона есть рычаги давления в переговорах с Москвой, потому что «россияне на данный момент застряли там (в Сирии)», - сказал Болтон.

«И я не думаю, что они хотят там застрять. Я думаю, что их бурная дипломатическая активность в Европе говорит о том, что они хотели бы найти кого-либо еще, кто, к примеру, будет нести расходы для восстановления Сирии - в чем они могут добиться успеха, а могут и не добиться», - говорит Болтон.

Отвечая на вопрос о том, существует ли какая-либо договоренность между Россией и США о возможном наступлении против боевиков в провинции Идлиб, Болтон сказал: «Нет. Но мы очень озабочены, глядя на военную ситуацию, и мы хотим, чтобы (президенту Сирии Башару) Асаду было предельно ясно, что мы ждем, что никакого применения химического и биологического оружия в случае новых боевых действий в Идлибе не будет».