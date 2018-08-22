В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта

CA-NEWS (CA) - В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержали 31-летнего гражданина России, сообщает РИА Новости.

«Генпрокуратура Германии на основании ордера на арест от 9 августа текущего года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции», — раскрывает подробности агентство.

Задержанный подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ. В квартире россиянина прошли обыски, отмечается в статье.