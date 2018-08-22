РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекские мигранты массово возвращаются из Турции на фоне падения лиры

CA-NEWS (UZ) - Сотни узбекистанцев в массовом порядке ежедневно покидают Турцию на фоне падения турецкой лиры. Видео с аэропорта в Стамбуле разместила на своей странице в соцсетях узбекская служба Би-би-си.

Отметим, что обвал турецкой лиры привел к сокращению доходов узбекских мигрантов почти вдвое.

10 августа в Турции стоимость американской валюты выросла до шести лир за один доллар, тем самым подорожав на 32 процента. Центральный банк страны сообщил, что еще 6 августа провел интервенции, продав 2,2 миллиарда долларов, чтобы удержать курс национальной валюты.

Эти колебания негативно отразились на их заработках и привели к сокращению доходов почти вдвое.

Напомним, что в марте этого года Узбекистан впервые начал организованную отправку мигрантов на работу в Турцию. 12 марта этого года Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана и турецкая туристическая компания TAYGA GRUP подписали соглашение, на основании которого данная турецкая компания объявила набор граждан для работы в гостиницах Анталии.

Обесценивание турецкой лиры наблюдается на фоне охлаждения отношений между Вашингтоном и Анкарой.

​Согласно неофициальным источникам, в Турции проживает около 100 тысяч граждан Узбекистана.

Однако, если учитывать улучшения отношений между Анкарой и Ташкентом с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева, можно предположить, что за последние год-два число узбекских граждан, работающих в Турции, могло вырасти в разы.

print
  • Убийство Дениса Тен: 13 сотрудников полиции Алматы привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, двое уволены
  • В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта
  • Прокуратура расследует избиения милицией сотрудников кафе в Ташкенте
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×