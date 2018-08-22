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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев принял верительные грамоты у послов ряда стран

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 22 августа принял верительные грамоты от послов Ливана Жискара Эл Хури, Украины - Ивана Кулебы, Бразилии - Марсии Доннер Абреу, Германии - Тило Клиннер, Пакистана - Имтиаза Ахмад Кази.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он поздравил их с официальным началом дипломатической миссии и подчеркнул, что этот момент является волнительным и ответственным для каждого дипломата.

По словам главы государства, внешняя политика РК основывается на принципах конструктивного сотрудничества и прагматизма. Он выделил стремление Астаны к дальнейшему развитию двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Н.Назарбаев отметил, что на сегодняшний день двусторонние отношения с Германией поднялись на стратегический уровень и участие президента Франка-Вальтера Штайнмайера в в выставке «ЭКСПО-2017» дали новый импульс сотрудничеству между двумя странами.

Также, по данным президента, за прошедшие годы Казахстан и Украина достигли больших результатов, две страны исторически связывают узы дружбы и сотрудничества. Пакистан является важным и перспективным партнером Казахстана в Южной Азии, а полноправное членство Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества даст новый импульс ее дальнейшей работе.

Глава республики коснулся и 25-летия отношений Казахстана и Бразилии, подчеркнув особое место, которое занимает эта страна в Латинской Америке. Кроме того он отметил, что за четверть века отношения с Ливаном сложились в духе взаимопонимания и сотрудничества.


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