В Казахстане ведется строительство более 200 школ, часть из них откроет двери в этом году

CA-NEWS (KZ) - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев на заседании правительства 22 августа рассказал о подготовке республики к 2018-2019 учебному году.

По его словам, в республике 10 311 дошкольных организаций с мощностью 898,4 тыс. человек, 6727 из них государственные и 3584 - частные. Капитальный ремонт предусмотрен в 99 детсадах, в 72 учреждениях он завершен, в остальных работы планируется завершить к 31 августа. За счет местных бюджетов на сумму 1,3 млрд тенге ($3,6 млн) проведен текущий ремонт в 1662 дошкольных организациях.

Глава Минобразования добавил, что более 3 млн детей 1 сентября придут в 7024 государственные школы. Прогнозное количество первоклассников составляет 350 тыс. человек. За летний период открыта 21 школа. За счет средств республиканского бюджета строятся 110 школ, в том числе 72 будут введены в текущем году. За счет местного бюджета строятся 94 школы, 29 пристроек. Из них введены 17 школ и 15 пристроек. Ремонт проведен в 166 школах.

Для закупа учебников для 3, 6, 8 классов выделено 28,6 млрд тенге ($79,4 млн). На 20 августа отгрузка учебников с издательств составляет 82,7%. Между тем, бесплатным горячим питанием планируется обеспечить 275 876 человек, что составляет 95,2% отдельных категорий обучающихся.

«Всего бесплатным горячим питанием за счет местных бюджетов и спонсорских средств будут охвачены 495 тыс. или 17,6% школьников и 9535 – бесплатным буфетным питанием, в их числе дети из социально незащищенных семей и учащиеся начальных классов. Остальным учащимся местные исполнительные органы организуют школьное питание за счет родительской платы. В трех регионах республики по инициативе акимов бесплатное горячее питание организовано для всех учащихся начальных классов», - сказал Е.Сагадиев.

Для 24048 детей школьного возраста, проживающих в сельских населенных пунктах, где нет школ, организован подвоз, добавил он.