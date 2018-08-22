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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Процесс над бывшим руководителем сборной КВН Таджикистана: судья никого не пустил в зал заседания

CA-NEWS (TJ) - 22 августа в Согдийском областном суде началось рассмотрение кассационной жалобы Хайрулло Мирсаидова. Однако в зал заседания никого не пустили, кроме адвокатов, несмотря на то, что процесс открытый, сообщает «Азия-Плюс».

Перед зданием суда собрались семья Мирсаидова, СМИ, а также представители общественности и международного сообщества, в частности, Евросоюза, посольства США и др. Свои действия представители суда пока ничем не обосновали.

Напомним, рассмотрение кассации должно было состояться 15 августа. Однако тогда областной суд отложил его на сегодня, 22 августа.

Секретарь суда сообщил тогда, что в процессе подготовки заседания выяснилось, что один из трех судей коллегии принимал участие в слушаниях и принятии решения в суде первой инстанции. На основании этого коллегия решила заменить судью. Новый судья, в свою очередь, должен ознакомиться с материалами дела, на что потребуется время.

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