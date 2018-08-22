В Красноярском крае разбился легкомоторный самолет, погиб пилот

- Азия и мир, происшествия
- 16:09, 22 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - По предварительным данным, 22 августа 2018 года около 13 часов по местному времени в 2 км от села Вознесенка Березовского района Красноярского края в ходе выполнения пробного полета после проведения ремонта потерпел крушение частный легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». На борту находился пилот 1953 года рождения, который в результате происшествия погиб.
Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Следствием рассматриваются различные версии авиакатастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Осмотр места крушения частного легкомоторного самолета в Красноярском крае pic.twitter.com/jhGfFY7B9i— Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.