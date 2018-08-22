В Красноярском крае разбился легкомоторный самолет, погиб пилот

CA-NEWS (CA) - По предварительным данным, 22 августа 2018 года около 13 часов по местному времени в 2 км от села Вознесенка Березовского района Красноярского края в ходе выполнения пробного полета после проведения ремонта потерпел крушение частный легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». На борту находился пилот 1953 года рождения, который в результате происшествия погиб.

Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием рассматриваются различные версии авиакатастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.