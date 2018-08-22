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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Более 17 тыс. автомобилей собрали казахстанские компании за 7 месяцев. Lada самая популярная

CA-NEWS (KZ) - С начала 2018 года в Казахстане произведено 17 тыс. 246 автомобилей.

По данным, Ассоциации казахстанского автобизнеса, в июле произведено 2 тыс. 586 транспортных средств всех типов, что на 7,3% меньше, чем в июне. Стоимость выпущенной в июле продукции оценивается в 15 млрд 534 млн тенге ($43,15 млн), совокупный результат 7 месяцев превышает аналогичный результат прошлого года на 32,3% (103 млрд 795 млн против 78 млрд 471 млн тенге ($288,32 млн против $217,975 млн). Объемы производства в натуральном выражении превысили прошлогодний показатель на 73,9% (9 тыс. 918 единиц).

По итогам июля в Усть-Каменогорске предприятие «Азия Авто» собрало 1 599 автомобилей. На костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 828 единиц техники, в Кокшетау «КАМАЗ Инжинринг» произвел 60 грузовиков, семипалатинские СемАЗ и Daewoo Bus Kazakhstan отгрузили 53 грузовика и 5 автобусов соответственно. В Алматы Hyundai Trans Auto произвел 27 единиц техники.

Сбыт автомобилей казахстанской сборки с начала года достиг 15 484 единиц (включая экспорт), что на 64% больше, чем в январе-июле 2017 года. Рыночная доля отечественного автопрома выросла до 49,7% в июле.

ТОП-10 наиболее популярных автомобилей местного производства по итогам 7 месяцев возглавляют бренды Lada (6905), Hyundai (3097), Kia (1441), JAC (774) и Ravon (552). Десятку замыкают Chevrolet (542), Skoda (319), KAMAZ (245), Hyundai Trucks (136) и Peugeot (122).

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