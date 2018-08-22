Президент Таджикистана проведет урок мира 1 сентября в медицинском университете

CA-NEWS (TJ) - День знаний – 1 сентября в таджикских школах в новом учебном году начнется с традиционного урока мира, который проведет президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает «Авеста».

Предстоящий 1 сентября урок мира в день знаний с участием главы государства пройдет в таджикском государственном медицинском университете имени Абуали ибни Сино.

Ожидается, что президент также примет участие в церемонии открытия памятника Абуали ибни Сино, установленного на территории ТГМУ.

По словам пресс-секретаря министерства образования и науки РТ Эхсони Хушбахта, если в 2017-2018 учебном году в первый класс пошли порядка 235 тыс. учащихся, в нынешнем 2018-2019 учебном году ожидается порядка 240 тыс. первоклассников.

Что касается возвращения осенних и весенних школьных каникул, то, по словам пресс-секретаря минобрнауки, данный вопрос находится на рассмотрении ответственных ведомств.

«Окончательное решение относительно введения отмененных ранее осенних и весенних школьных каникул будет принято в ближайшие дни», – заключил Эхсони Хушбахт.