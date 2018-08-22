Велогонщице Ольге Забелинской не дали стартовать за Узбекистан на Азиатских играх

CA-NEWS (UZ) - Трехкратный призер Олимпийский игр Ольга Забелинская не смогла стартовать за Узбекистан в групповой гонке на Азиатских играх из-за протеста Вьетнама.

38-летняя велогонщица, ранее представлявшая Россию, сменила спортивное гражданство и с августа этого года выступает за Узбекистан. Ее переход официально утвержден Международным союзом велосипедистов (UCI).

«Никто, кроме Вьетнама, не имел ничего против моего участия в этой гонке, – приводит ТАСС слова Забелинской. – А вьетнамцы еще хотели взять к себе в союзники Таиланд, но тот в конечном итоге снял все претензии в отношении меня. Почему в отношении меня подан протест? Потому что сильная, многие еще помнят, как я выиграла серебро в Рио-де-Жанейро».

Напомним, Забелинская завоевала две бронзы (групповая гонка и гонка с раздельным стартом) на Олимпиаде 2012 года в Лондоне и стала серебряным призером в гонке с раздельным стартом на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Азиатские игры проходят с 18 августа по 2 сентября в Индонезии.