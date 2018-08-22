В Китае мужчина убил 6 человек и ранил еще 12

CA-NEWS (CA) - Мужчина убил шестерых и ранил еще 12 человек в городе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 20 августа на почве конфликта. Подозреваемый по имени Хуан Моу убил свою девушку и троих ее родственников, после чего попытался сбежать с места преступления. Когда на мосту его машина столкнулась с преградой, Моу впал в ярость и убил еще двоих и ранил 12 человек.

По данным полиции, подозреваемый был задержан на месте. При задержании вооруженный ножом мужчина не оказывал сопротивления, постоянно говоря полицейским, что «все им расскажет».