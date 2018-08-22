Президент Узбекистана примет участие в саммите Международного фонда спасения Арала
- Узбекистан, политика
- 17:03, 22 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - 24 августа в туристической зоне "Аваза" в Туркменистане состоится Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). В саммите примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресслу-жба главы государства.
В рамках саммита будут проведены заседания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и правления Фонда.
Напомним, что Туркменистан является председателем Международного фонда спасения Арала на период 2017-2019 годов.
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