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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана примет участие в саммите Международного фонда спасения Арала

CA-NEWS (UZ) - 24 августа в туристической зоне "Аваза" в Туркменистане состоится Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА). В саммите примет участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресслу-жба главы государства.

В рамках саммита будут проведены заседания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА, Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии и правления Фонда.

Напомним, что Туркменистан является председателем Международного фонда спасения Арала на период 2017-2019 годов.

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