Прокуратура расследует избиения милицией сотрудников кафе в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура Ташкента начала служебное расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые превысили свои должностные полномочия во время несения службы в одном из кафе столицы. Об этом сообщили узбекистанские СМИ.

Напомним, на прошлой неделе в социальный сетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, установленных в одном из кафе Ташкента. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов в грубой форме обращаются с персоналом заведения.

Начальник ГУВД Ташкента, а также прокурор Ташкента прокомментировали данный инцидент: «Недавно нами были выявлены факты грубых действий наших сотрудников в одном из кафе города Ташкента во время несения службы. По данному факту уже назначили служебное расследование. Действиям каждого сотрудника будет дана объективная оценка и будут приняты соответствующие меры», - отметил замминистра МВД, начальник ГУВД города Ташкента Рустам Джураев.

По словам прокурора города Ташкента Шерзода Облакулова, по данному факту проводится доследственная проверка прокуратурой столицы, по результатам которой будет дана правовая оценка действия участников инцидента.

Отметим, что должностные лица не упоминают, в каком именно кафе произошел данный инцидент.