РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Прокуратура расследует избиения милицией сотрудников кафе в Ташкенте
Предыстория: В ночных клубах Ташкента прошли рейды ОМОН после убийства бойца MMA охранникамиПродолжение: Телеканал Узбекистана показал рейды в Ташкенте по ночным клубам

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура Ташкента начала служебное расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые превысили свои должностные полномочия во время несения службы в одном из кафе столицы. Об этом сообщили узбекистанские СМИ.

Напомним, на прошлой неделе в социальный сетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, установленных в одном из кафе Ташкента. На записи видно, как сотрудники правоохранительных органов в грубой форме обращаются с персоналом заведения.

Начальник ГУВД Ташкента, а также прокурор Ташкента прокомментировали данный инцидент: «Недавно нами были выявлены факты грубых действий наших сотрудников в одном из кафе города Ташкента во время несения службы. По данному факту уже назначили служебное расследование. Действиям каждого сотрудника будет дана объективная оценка и будут приняты соответствующие меры», - отметил замминистра МВД, начальник ГУВД города Ташкента Рустам Джураев.

По словам прокурора города Ташкента Шерзода Облакулова, по данному факту проводится доследственная проверка прокуратурой столицы, по результатам которой будет дана правовая оценка действия участников инцидента.

Отметим, что должностные лица не упоминают, в каком именно кафе произошел данный инцидент.

print
  • Россия и Казахстан создадут стартовый комплекс под новую ракету «Союз-5»
  • В Астане у иностранного посла украли портмоне
  • 8 человек погибли в ДТП в Алматинской области
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×