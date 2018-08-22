Россия и Казахстан создадут стартовый комплекс под новую ракету «Союз-5»

CA-NEWS (KZ) - Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса «Союз-5», сообщает РИА Новости.

Подписи под документом в рамках форума «Армия-2018» поставили генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов.

«В чем смысл «Байтерека»? Какая ракета будет использоваться. Перебирали самые экзотические варианты. Ситуацию осложнила обстановка 2014 года, когда мы фактически были лишены возможности использования для стартового комплекса «Зенит» самой ракеты-носителя «Зенит-М» совместного производства России и Украины. Тем не менее, в РФ было принято решение о выходе на создание новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Особенность этой ракеты в том, что она полностью вписывается в тот стартовый комплекс, который есть на Байконуре. Мы исходим из того, что данная ракета будет адаптирована под пилотируемый корабль «Федерация», - рассказал Рогозин.

После церемонии подписания соглашения он сообщил журналистам, что Россия не намерена просить снижения арендной платы за использование космодрома Байконур после передачи Казахстану ряда объектов.

«Даже со снятием с эксплуатации Россией отдельных объектов мы никогда не ставили вопрос о снижении оплаты. У нас дружеская позиция с Казахстаном», - сказал он.

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5», которую разрабатывают в России, запланирован на 2022 год. Россия модернизирует технические комплексы для космической техники и создаст на Байконуре комплекс для предстартовой подготовки нового пилотируемого корабля «Федерация».

За Казахстаном остается содержание и эксплуатация стартовой и технической инфраструктуры, оставшейся от ракеты «Зенит», ее реконструкция и модернизация для применения новой ракеты. По данным «Казкосмоса», компания готова направить на эти цели примерно $314 млн.

Байконур - первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. В 1994 году подписано двухстороннее соглашение об аренде космодрома, в 2004 году срок его действия продлен до 2050 года. Россия ежегодно платит за аренду Байконура $115 млн.