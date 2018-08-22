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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай поможет сохранить монгольских мазалаев

CA-NEWS (MNG) - В Монголии начат проект по сохранению гобийских медведей (мазалаев). Финансирование в размере $17,5 млн выделило правительство Китая, сообщает Regnum.

17 августа эксперты Китайской академии лесничества прибыли в Монголию. До 28 сентября они будут проводить полевые исследования на участке гобийского заповедника аймака Говь-Алтай, который является местом обитания мазалаев.

Договоренность об участии правительства Китая в оказании технической помощи Монголии была достигнута в апреле 2018 года.

Ученые двух стран уже встретились и обменялись мнениями по исследовательской работе, которая должна быть проведена в рамках проекта. Он продлится три года. Ученые будут исследовать среду обитания гобийских бурых медведей и делиться опытом по сохранению редких видов животных.

Гобийский бурый медведь является подвидом бурого медведя и имеет статус «очень редкий». Мазалаи включены в Красную книгу. Они находятся под угрозой исчезновения, по последним оценкам, размер популяции составляет примерно 22−31 особей. Этот подвид медведя впервые был описан в начале 1920-х годов советскими учеными Соколовым и Орловым.

Мазалаи питаются ягодами, кореньями и растениями. Хотя с 1953 года охота на медведей запрещена, их популяция не растет. Ученые отмечают, что это происходит по многим причинам, в том числе и из-за влияния цивилизации.

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