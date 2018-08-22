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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Москве мальчик из Таджикистана впал в кому после того как ему сделали обрезание

CA-NEWS (TJ) - 20 августа, 54-летний мужчина, находясь в квартире, расположенной в поселении Десеновское на территории Новой Москвы, провел мальчику 2016 года рождения хирургическую операцию, в результате чего у него начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

По результатам доследственной проверки следственным органом главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве в отношении 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности).

В настоящий момент мальчик вышел из комы, его здоровью ничего не угрожает.

По данным следствия, подозреваемый не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств травмирования малолетнего ребенка. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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