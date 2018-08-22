Школьная форма и канцтовары со скидкой: в Астане пройдут специализированные ярмарки

CA-NEWS (KZ) - В преддверии нового учебного года в Астане пройдут школьные ярмарки по ценам ниже рыночных, сообщает пресс-служба акимата города.

На площади перед зданием столичной администрации 25-26 августа и 1-2 сентября в рамках республиканской акции «Дорога в школу» пройдут специализированные продажи школьной формы и принадлежностей. В ярмарке примут участие отечественные производители и оптовые реализаторы канцелярских товаров, школьной формы, чулочно-носочных изделий.