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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Школьная форма и канцтовары со скидкой: в Астане пройдут специализированные ярмарки

CA-NEWS (KZ) - В преддверии нового учебного года в Астане пройдут школьные ярмарки по ценам ниже рыночных, сообщает пресс-служба акимата города.

На площади перед зданием столичной администрации 25-26 августа и 1-2 сентября в рамках республиканской акции «Дорога в школу» пройдут специализированные продажи школьной формы и принадлежностей. В ярмарке примут участие отечественные производители и оптовые реализаторы канцелярских товаров, школьной формы, чулочно-носочных изделий.

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