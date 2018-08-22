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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане у иностранного посла украли портмоне

CA-NEWS (KZ) - В Астане у посла иностранного государства в Казахстане украли портмоне.

По данным Министерства внутренних дел РК, по подозрению в совершении преступления сотрудники криминальной полиции Департамента внутренних дел города задержали ранее судимую жительницу Алматинской области.

Кража совершена 17 августа в одном из торговых центров столицы.

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