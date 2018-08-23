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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Cостояние здоровья узбекистанцев, отравившихся в Подмосковье, улучшается
Предыстория: 26 граждан Узбекистана отравились пищей в Подмосковье, один - скончался

CA-NEWS (UZ) - Министерство по чрезвычайным ситуациям Узбекистана опубликовало данные 26 узбекистанцев, отравившихся в Подмосковье и заявило, что состояние их здоровья улучшается.

«По словам узбекистанцев, они 18 августа употребили различные продукты питания. 21 августа, после ухудшения самочувствия и безуспешного самолечения, они обратились за помощью в Станцию скорой медицинской помощи. По приезду бригад 25 человек (детей нет) были осмотрены врачом, после чего 23 человека были госпитализированы, 2 человека отказались от госпитализации, 1 человек погиб до приезда скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз – «гастроэнтерит», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Сообщается, что все 23 человека сейчас находятся на лечении в различных медицинских учреждениях, их состояние здоровья улучшается.

Посольством Узбекистана проводятся соответствующие мероприятия по оправке погибшего в Узбекистан.

Как сообщили российские издания со ссылкой на свои источники в экстренных службах, строители из Узбекистана почувствовали себя плохо после приема пищи на работе еще 18 августа, но пытались вылечиться самостоятельно.

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