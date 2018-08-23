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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бывшего руководителя сборной КВН Таджикистана освободили из зала суда

CA-NEWS (TJ) - Коллегия согдийского областного суда приняло решение об освобождении Хайрулло Мирсаидова, ранее приговоренного к 12 годам лишения свободы решением суда города Худжанда, передает Авеста.

Решением коллегии Согдийского областного суда, 22 августа Хайрулло Мирсаидов был освобожден из зала суда.

Напомним, 11 июля этого года суд города Худжанда приговорил Хайрулло Мирсаидова к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в присвоении или растрате государственных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе.

После объявления приговора семья журналиста выплатила в пользу государства 124 тыс. сомони в качестве компенсации ущерба, определенного следственными органами.

После этого адвокаты подали кассацию о пересмотре приговора Худжандского горсуда. Кассационное заседание должно было состояться 15 августа, однако его перенесли на 22 августа.

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