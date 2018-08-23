Около 20 граждан Таджикистана застряли в аэропорту Стамбула из-за очереди на оплату штрафа

CA-NEWS (TJ) - Около 20 граждан Таджикистана застряли в международном аэропорту Стамбула. Из-за огромной очереди они не сумели заплатить штраф за незаконное пребывание в Турции и опоздали на рейс Стамбул-Душанбе, сообщает Радио Озоди.

«У отделения полиции стамбульского аэропорта Ататюрк, где нужно заплатить штраф в размере 72 лир ($11), образовалась огромная очередь из примерно тысячи пассажиров из разных стран. Из-за этого граждане Таджикистана, которые должны были вылететь в Душанбе, опоздали на свой рейс», - рассказал Хасан Шарипов, один из пассажиров.

Напомним, граждане Центральной Азии смогут свободно посещать Турцию сроком до тридцати дней. Решение об отмене в одностороннем порядке визового режима со странами региона было принято в начале июля 2007 года в Анкаре на встрече членов правительства с послами Турции в странах Центральной Азии.

По словам Хасана Шарипова, после падения курса лиры, национальной валюты Турции, десятки тысяч мигрантов из разных стран лишились работы, и вынуждены вернуться домой. Те, кто находились в стране нелегально, могут покинуть Турцию только заплатив штраф в аэропорту.

Саодат Ходжаева, 40-летняя гражданка Таджикистана, приехала на заработки в Турцию четыре месяца назад. «Я по устному договору ухаживала за престарелой супружеской парой. Мне платили 1400 лир – раньше, до падания курса турецкой валюты, это было почти $500. Я собиралась оформить официальный контракт с работодателями. Но после резкого падения курса лиры, я решила оставить работу и вернуться в Таджикистан. В аэропорту застряла из-за того, что не успела заплатить штраф», - рассказывает Саодат Ходжаева.

Курс национальной валюты Турции 13 августа рухнул до 7,20 лиры за доллар после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий (до 20%) и сталь (до 50%) из этой азиатской страны. Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции против главы МВД Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Это стало ответом на отказ освободить американского пастора Эндрю Брансона. Власти Турции подозревают пастора в шпионаже и связях с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

Следующий рейс Стамбул-Душанбе намечен на 24 августа.