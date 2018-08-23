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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы снизили риски схода селя, откачав воду на 9 прорывоопасных озерах

CA-NEWS (KZ) - За последние 3 года в Алматы построили и реконструировали 296 км арычных сетей.

По данным акимата города, в ближайшее время начнется строительство и модернизация еще 44,396 км арыков. В текущем году в мегаполисе были зарегистрированы 103 случая локальных подтоплений, что в 2,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На территории города имеются наиболее часто подтапливаемые участки. С начала года угроза подтоплений частных жилых домов и улиц устранена на 45 из 65 участков.

Для решения селевой опасности по трем прорывоопасным ущельям запланировано строительство селезадерживающих плотин «Аксай» и «Аюсай», завершается реконструкция плотины Мынжылкы, будет внедрен автоматизированный мониторинг селевой опасности.

Приобретенные насосы повышенной производительности позволили одновременно откачать воду на 9 прорывоопасных мореных озерах, что снизило риски селя в Алматы. Защитными сооружениями укреплены неустойчивые участки склонов на ГЭС1 – БАО и Медеу—Шымбулак. Подпорно-защитные стены из габионовых конструкций также построены в Жетысуском, Медеуском и Бостандыкском районах.

Проведена реконструкция участков русел рек Есентай, Кимасар и Жарбулак. Осуществлен капитальный ремонт 6 речных мостов и стабилизировано русло реки Каргалы в Наурызбайском районе, где в 2015 году сошел сель.

Сегодня проводится берегоукрепление и благоустройство четырех паводкоопасных рек Ерменсай, Керенкулак, Улкен и Киши Карасу общей протяженностью 9,4 км.

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