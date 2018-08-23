Команда напасть на полицейских в Чечне поступила из-за рубежа через соцсети, - Рамзан Кадыров

CA-NEWS (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с руководством МВД по ЧР, командирами спецподразделений и начальниками районных отделов внутренних дел связи с посягательством на жизнь сотрудников полиции в Шали, Мескер-Юрте и Грозном, сообщает об этом Кадыров на своей странице в Вконтакте.

Министр МВД по ЧР Руслан Алханов сообщил, что пострадавшим работникам полиции в полном объёме оказывается необходимая медицинская помощь. Устанавливаются лица, которые могли быть причастны к психологической обработке и принуждению подростков совершить тяжкие преступления, выясняются их связи и круг общения.

«Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям. Это настоящий заговор не просто против тех, кто стоит на страже правопорядка, а против всего чеченского народа. Привлечение юнцов с не окрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманных и целенаправленный характер. Вербовщики ставили перед собой цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребёнке 10-12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника», - отмечает Кадыров в своем сообщении.

Глава Чечни также отмечает, что не позволит посягать на жизнь сотрудников полиции, несущих на улицах тяжелую службу, или любого другого человека.

«А тот, кто бандитам не только помогает, а даже просто сочувствует, наш общий враг, которому нет места в Чечне», - заключил Кадыров.