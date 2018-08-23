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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане из пластиковых бутылок будут производить текстильные волокна

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области завершилось строительство завода по переработке пластиковых бутылок и производства штапельного волокна.

Как сообщается на сайте премьер-министра Казахстана, инвесторами в реализации проекта выступили казахстанская компания GreenTechnology Industries совместно с зарубежным партнером - компанией Hong Kong General Industry And Commerce (Китай).

В настоящее время на заводе запущено производство первого этапа — по мойке, сушке и дроблению полиэтилентерефталата, где трудоустроено 73 человека. Компания приступила к запуску следующего этапа — организации производства штапельного волокна.

«Проект уникален тем, что впервые в Казахстане ПЭТ отходы будут перерабатываться с производством готовой продукции – штапельного волокна. Этот вид синтетического волокна не мнется, не выгорает и долго сохраняет высокую прочность, обладают гипоаллергенным свойством. Вещи, изготовленные из него, приятны на ощупь, легко стираются. Также продукция будет использована в строительных смесях, что позволит улучшить качество строительных работ», - отметила исполнительный директор GreenTechnology Industries Клара Абдрахманова.

Кроме того, из полиэфирных волокон можно производить расходный материал (пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 мм) для филамента, используемый для печати на 3D-принтере.

Общая стоимость проекта составляет $20 млн. Планируется, что ежегодно на заводе будет производиться 50 тыс. тонн готовой продукции.

По официальной статистике, ежегодно в Казахстане скапливается 5-6 млн тонн твердых бытовых отходов, из них порядка 150-200 тыс. тонн составляют ПЭТ отходы. Вместе с тем, лишь незначительная доля ТБО, от 3 до 5% по различным оценкам, подвергается утилизации или переработке.
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