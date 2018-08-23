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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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10 граждан Таджикистана получили гражданство России

CA-NEWS (TJ) - Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 104 человека, передает «Sputnik-Таджикистан».

Согласно документу, российское гражданство получили 16 уроженцев Узбекистана, 14 — Молдовы, 11 — Армении, по 10 уроженцев Беларуси и Таджикистана, 9 — Азербайджана, по пять уроженцев Украины и Афганистана и Вьетнама, по три уроженца Грузии и Казахстана, по два уроженца Франции, Турции и Израиля, по одному уроженцу Кипра, Индии, Италии, США и Германии. Кроме того, российское гражданство получили два человека, родившиеся на территории РФ.

Как гласит указ, данные лица приобретают гражданство со дня принесения каждым из них присяги гражданина РФ, за исключением несовершеннолетних — дети вступают в гражданство одновременно с принесением присяги их родителем.

Также президент восстановил в гражданстве РФ двух уроженцев Беларуси.

Кроме того, президент удовлетворил заявление о выходе из гражданства четырех человек: уроженца Литвы, а также трех россиян.

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