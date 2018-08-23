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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Под Ташкентом муж зарезал жену в первый день Курбан хайита

CA-NEWS (UZ) - В Янгиюльском районе под Ташкентом муж зарезал жену в день Курбан байрама. В социальных сетях распространилось видео совершенного убийства.

В Генеральной прокуратуре республики сообщили, что убийство произошло 21 августа.

Житель района, работавший пастухом, три раза ударил свою жену кухонным ножом. Женщина скончалась на месте.

Как сообщили местные СМИ, в семье остались двое детей 5 и 3 лет. Семья приехала на заработки в Янгиюль и снимала тут временное жильё.

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