Несколько казахстанских предприятий получили право на экспорт отрубей и соевых бобов в Китай

CA-NEWS (KZ) - 9 казахстанских предприятий получили право экспорта пшеничных отрубей в Китай (4 из Костанайской области и по одному предприятию из Астаны и Северо-Казахстанской области).

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, право экспорта соевых бобов в КНР получили 6 предприятий: из Алматинской области – 3, Костанайской, Астаны и Алматы — по 1.

Кроме того, с 3 по 14 сентября ожидается инспекция Главного таможенного управления КНР на 14 казахстанских предприятиях по выращиванию и переработке кукурузы и ячменя, а также элеваторов по хранению и обработке пшеницы.

В настоящее время 67 элеваторов, в том числе: Костанайской — 18, Акмолинской — 34 и Северо-Казахстанской области — 15 включены в Реестр КНР. Так, по итогам инспекции ожидается включение 5 элеваторов с регионов РК, с которых ранее не осуществлялся экспорт зерновых в КНР (Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Актюбинская области).