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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Таджикистан заключили контракты на $130 миллионов

CA-NEWS (UZ) - В ходе бизнес-форума в рамках визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан, подписан пакет документов на общую сумму 133,2 миллионов долларов.

Более 400 представителей деловых кругов Узбекистана и Таджикистана приняли участие в бизнес-форуме, сообщили узбекистанские СМИ.

Согласно данным издания «Коммерсант», договора заключены в нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, электротехнической, химической, строительной и других отраслях.

Напомним, что 17 августа Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон также посетили выставку «Сделано в Таджикистане» и ознакомились с образцами достижений производственных предприятий и компаний Таджикистана.

На выставке участвовали свыше 100 крупных промышленных предприятий Таджикистана: «Талко Груп», ООО «Гаюр цемент» и «Мохир цемент», «Фароз», ЗАО «Шири Душанбе», ГУП «Ангишт» и «Намаки Ашт ва Ходжмумин», ООО «Колинхои Кайроккум», «Амири», «Маколли», ЗАО «Оби зулол» и другие.

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