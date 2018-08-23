Финансовые махинации бывшего адвоката Дональда Трампа, - Би-Би-Си

CA-NEWS (CA) - Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов, а также законов о выборах, сообщает Би-Би-Си.

Ранее Коэн пошел на сделку со следствием и сдался агентам ФБР, после чего его доставили в суд Манхэттена в Нью-Йорке, где он признался в нескольких эпизодах. В частности, Коэн заявил под присягой, что платил двум женщинам за молчание по указанию своего клиента.

Коэн - фигурант расследования о выплате порнозвезде Сторми Дэниелс денег за молчание, как она утверждает, о сексуальной связи с Дональдом Трампом более 10 лет назад. Коэн ранее уже признавал, что платил Дэниелс по просьбе Трампа.

Трамп ранее заявлял, что ничего не знал о $130 тысяч, которые перед выборами 2016 года Коэн заплатил за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Сторми Дэниелс утверждает, что вступила в связь с миллиардером в 2006 году, вскоре после того как Мелания Трамп родила от него сына Бэррона. По словам Дэниэлс, связь продолжалась несколько месяцев.

Коэн и Трамп работают вместе более 10 лет. Коэна называли личным адвокатом миллиардера, который по его поручению улаживал различные конфликты, и выполнял просьбы своего начальника.

Такси, недвижимость и сумка Birkin

Бывший юрист президента признался в участии в схеме уклонения от уплаты налогов с 2012 по 2016 год. За это время Коэн заработал более $2,4 млн дохода от серии личных займов оператору такси в Чикаго, который брал в аренду у юриста принадлежавшие ему лицензии на извоз.

Об этих доходах Коэн и умолчал, когда заполнял налоговые декларации. Он также скрыл $1,3 млн, полученные от нью-йоркского оператора такси, который пользовался его транспортными лицензиями.

В 2014 году Коэн также получил оплату в размере $100 тысяч за услуги брокера в сделке покупке недвижимости в авиационном городке Окала во Флориде. Около $30 тысяч он получил за услуги посредника по продаже сумки Birkin, цены на которые в розницу колеблются от $12 тыс. до $300 тысяч, отмечается в статье.

Он также не сообщил налоговой о доходе в размере $200 тысяч, полученном от компании, которой Коэн оказывал услуги консультанта по вопросам недвижимости и других проектов.

В общей сложности бывший юрист Трампа «забыл» сообщить властям о доходах в размере $4 млн - налоги от этой суммы составили бы чуть больше $1,4 млн.

Банковское мошенничество

В 2010 году Коэн через принадлежавшие ему компании выписал для «банка номер один», название которого в материалах дела не разглашается, гарантийный вексель на $6,4 млн.

Через год Коэн получил личную кредитную линию на $6 млн в этом же банке под обеспечение в виде лицензий для такси. В 2014 году Коэн увеличил кредитную линию на $14 млн, таким образом увеличив обязательства своих компаний, владеющих лицензиями на извоз, до $20 миллионов.

В ноябре 2014 года Коэн рефинансировал свой долг за использование лицензий в неназванном «банке номер один» с помощью неназванного «банка номер два» и таким образом, он погасил долг перед «банком номер один» и закрыл в нем кредитную линию.

Женщины, избирательная кампания и «гражданин, ставший президентом»

В следственных документах люди и компании, кроме обвиняемых, как правило, не называются напрямую, а обозначаются буквами и цифрами, отмечает Би-Би-Си.

В документах обвинения указывается, что с июня 2015 года Коэн работал на «компанию, принадлежащаю гражданину номер один, расположенную на Манхэттене и специализирующуюся на недвижимости».

Официально он не состоял в штабе «гражданина номер один, который впоследствии стал президентом США», но был советником кампании, в этом качестве приходил на телевидение и располагал электронным адресом, аффилированным с избирательным штабом.

8 октября 2016 года агент «женщины-2» сообщил представителю медиакорпорации, что его клиент собирается делать ряд публичных заявлений и сообщить прессе о том, что у нее были близкие отношения с «гражданином-1». (Би-Би-Си отмечает Дональда Трампа гражданином -1) Представители компании тут же представили друг другу Коэна и адвоката «женщины-2», которые договорились о сделке в $130 тысяч в обмен на молчание и подписание документа о неразглашении.

В январе 2017 года Коэн попросил возместить ему расходы, связанные с выборами, предоставив руководству расположенной на Манхэттене и специализирующейся на недвижимости «компании номер один» банковские выписки от Essential Consultants LLC на $130 тысяч плюс 35 долларов комиссии за совершение банковского перевода

Отдельная расписка на $50 тысяч за «технические услуги» была написана от руки.

После получения документов руководство манхэттенской компании пересчитало чистый доход в сумму, подлежащую налогообложению, и превратило ее в $360 тысяч, а также добавило к этой сумме 60 тысяч премии.

Таким образом, Коэну должны были заплатить 420 тысяч долларов - по просьбе руководства манхэттенской компании, путем переводов ему ежемесячных платежей в размере $35 тысяч в течении года.

Бывшему юристу Трампа грозит пять лет лишения свободы за уклонение от уплаты налогов, 30 лет - за ложь банку с застрахованными правительством депозитами, пять лет за незаконные корпоративные пожертвования, еще пять за совершение превышающих законную норму пожертвований на избирательную кампанию.

В общей сложности, он может провести за решеткой 45 лет. В соглашении со следствием речь идет о менее крупном сроке - примерно о 4-5 годах заключения, но окончательное решение будет за судьей.

Коэна выпустили под залог в размере $500 тысяч, которые внесла его жена и еще один человек, имя которого не разглашается.

Он также сдал сдал свой паспорт и оружие - путешествия за пределы США ему запретил суд. Бывшего юриста президента США ожидают в суде 12 декабря в 11 часов утра.