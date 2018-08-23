В Монголии с 1 сентября зарплата госслужащих увеличится на 8-30%

CA-NEWS (MNG) - Во время очередного правительственного заседания министр труда и социальной защиты С.Чинзориг проинформировал общественность о принятом правительством Монголии решении по увеличению размера заработной платы государственных служащих на 8-30% с 1 сентября этого года, передает «Монголия Сейчас».

При этом заработная плата политических должностных лиц, судей и прокуроров не будет увеличена. В первую очередь принято решение о повышении размера ежемесячной зарплаты госслужащих, кто получает меньше, чем учителя, на 8%. Что касается учителей, воспитателей детских садов и медсестёр – на 12-30% в зависимости от их профессиональной квалификации. Таким образом, 90% государственных служащих страны или 170 тысяч сотрудников госорганов начнут получать повышенную зарплату.

В связи с правительственным решением о повышении размера зарплаты госслужащих, появляется необходимость в аннулировании некоторых указаний постановления парламента (ВГХ) №29 от 2017 года. Поэтому принято решение внести проект парламентского Постановления вместе с бюджетными поправками 2019 года на рассмотрение сессии ВГХ.