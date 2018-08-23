РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии с 1 сентября зарплата госслужащих увеличится на 8-30%

CA-NEWS (MNG) - Во время очередного правительственного заседания министр труда и социальной защиты С.Чинзориг проинформировал общественность о принятом правительством Монголии решении по увеличению размера заработной платы государственных служащих на 8-30% с 1 сентября этого года, передает «Монголия Сейчас».

При этом заработная плата политических должностных лиц, судей и прокуроров не будет увеличена. В первую очередь принято решение о повышении размера ежемесячной зарплаты госслужащих, кто получает меньше, чем учителя, на 8%. Что касается учителей, воспитателей детских садов и медсестёр – на 12-30% в зависимости от их профессиональной квалификации. Таким образом, 90% государственных служащих страны или 170 тысяч сотрудников госорганов начнут получать повышенную зарплату.

В связи с правительственным решением о повышении размера зарплаты госслужащих, появляется необходимость в аннулировании некоторых указаний постановления парламента (ВГХ) №29 от 2017 года. Поэтому принято решение внести проект парламентского Постановления вместе с бюджетными поправками 2019 года на рассмотрение сессии ВГХ.

print
  • Казахстан и Россия сегодня подпишут соглашение о создании ракетного комплекса «Байтерек» на Байконуре
  • Нетрезвая жительница Монголии в поисках дома нарушила границу и оказалась в России
  • Вместо Лолы Каримовой-Тилляевой назначен новый посол Узбекистана в ЮНЕСКО
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×