Кыргызстан и Казахстан намерены изменить статус двух пунктов пропуска на совместной границе

CA-NEWS (KZ) - Кыргызстан и Казахстан намерены изменить статус двух пунктов пропуска на совместной государственной границе.

Как сообщается в постановлении правительства РК, подписанном 15 августа 2018 года премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, стороны намерены подписать протокол

о внесении изменений в двустороннее соглашение о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.

Согласно документу, КПП «Токмок-автодорожный», расположенный в Чуйском районе Чуйской области КР, «Сартобе-автодорожный» в Кордайском районе Жамбылской области РК и КПП «Кен-Булун-автодорожный» (Иссык-Атинский район Чуйской области), «Аухатты-автодорожный» (Кордайский район Жамбылской области) после подписания станут многосторонними, международными с круглосуточным режимом работы. В действующей редакции соглашения они имеют двусторонний статус.

Кроме того, Казахстан изменит название КПП «Нововоскресеновка-автодорожный», расположенного в Меркенском районе Жамбылской области, на «Сыпатай батыр-автодорожный».

Протокол к соглашению от казахской стороны будет подписывать министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.