РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Кыргызстан и Казахстан намерены изменить статус двух пунктов пропуска на совместной границе

CA-NEWS (KZ) - Кыргызстан и Казахстан намерены изменить статус двух пунктов пропуска на совместной государственной границе.

Как сообщается в постановлении правительства РК, подписанном 15 августа 2018 года премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, стороны намерены подписать протокол
о внесении изменений в двустороннее соглашение о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года.

Согласно документу, КПП «Токмок-автодорожный», расположенный в Чуйском районе Чуйской области КР, «Сартобе-автодорожный» в Кордайском районе Жамбылской области РК и КПП «Кен-Булун-автодорожный» (Иссык-Атинский район Чуйской области), «Аухатты-автодорожный» (Кордайский район Жамбылской области) после подписания станут многосторонними, международными с круглосуточным режимом работы. В действующей редакции соглашения они имеют двусторонний статус.

Кроме того, Казахстан изменит название КПП «Нововоскресеновка-автодорожный», расположенного в Меркенском районе Жамбылской области, на «Сыпатай батыр-автодорожный».

Протокол к соглашению от казахской стороны будет подписывать министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

print
  • Акимат Астаны намерен решить вопрос подтоплений в городе техническим решениями
  • Третий день Азиатских игр принес Узбекистану еще три медали‍
  • Экс-главу штаба Трампа Манафорта признали виновным по 8 из 18 пунктов обвинения
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×