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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Страны ШОС принимают участие в международных учениях «Мирная миссия-2018» в России

CA-NEWS (KG) - Совместные военные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2018» начались 22 августа на полигоне Чебаркуль в Челябинской области. Об этом журналистам сообщил командующий войсками центрального военного округа, генерал-лейтенант Александр Лапин, передает Авеста.

«В учениях принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация вооруженных сил Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, народно-освободительной армии Китая, а также Индии и Пакистана. Представители Узбекистана будут присутствовать на учениях в качестве наблюдателей. Всего в учениях «Мирная миссия – 2018» задействовано около 3 тыс. военнослужащих стран-участниц ШОС и более 500 единиц техники», – сказал Лапин.

«Главными целями учения являются совершенствование слаженности органов управления объединенной группировки войск при подготовке и проведении совместной антитеррористической операции, а также взаимное освоение основных тактических приемов и способов действий под руководством совместного органа военного управления», – уточнил командующий.

Около 1,7 тыс. иностранных военных со своей техникой прибыли в Челябинскую область железнодорожным транспортом и на самолетах. Ранее сообщалось, что боевая авиация армии Китая перебазирована на аэродром в Челябинской области, а для военнослужащих из Индии разрабатывают специальное вегетарианское меню.

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