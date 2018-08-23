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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На границе с Монголией задержали вооруженного жителя Бурятии

CA-NEWS (MNG) - Вооруженного мужчину задержали в Тункинском районе Бурятии вблизи села Монды сотрудники Пограничного управления ФСБ вместе с участниками межведомственной мобильной группы в рамках операции «Полоса-2018». У нарушителя пограничного режима обнаружено 3 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия и патроны, сообщил vtinform.com.

Так, изъяты винтовка ТОЗ-17, гладкоствольные ружья ИЖ-18Е и ТОЗ БМ 16, а также 89 патронов различного калибра. Установлено, что мужчина занимался там браконьерской охоты, хотя добытых животных при нем не обнаружено.

За незаконное нахождение в пограничной зоне задержанный привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Оружие, боеприпасы и материалы дела об административном правонарушении переданы в органы внутренних дел для принятия правового решения.

В ведомстве отмечают, что пограничная операция «Полоса-2018» проходит с 1 августа. Накануне на границе также была задержана жительница Монголии. Женщина уверяла, что заблудилась и ненамеренно нарушила границу с Россий. В соответствии с 37-й статьей договора между Российской Федерацией и Монголией о режиме российско-монгольской государственной границы Энхбат Энхгэрэл, незаконно пересекшая государственную границу и задержанная на территории России, после выяснения обстоятельств нарушения передана пограничным уполномоченным монгольской стороне. Тем не менее, к юридической ответственности нарушительница все же будет привлечена - в соответствии с монгольским законодательством.

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