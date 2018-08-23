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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Западной Японии отменили около 200 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна «Симарон»

CA-NEWS (CA) - В Западной Японии отменили около 200 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна «Симарон», синоптики прогнозируют что тайфун приблизится уже сегодня вечером, сообщает агентство NHK World.

Синоптики также сообщают, что в течение суток на западе Японии может выпасть от 600 до 800 мм осадков, а в некоторых районах выпадет почти до 1000 мм. Местные жители получили предупреждения о необходимости подготовиться к возможной эвакуации в случае угрозы оползней и наводнений.

Скорость ветра в центральной части тропического шторма составляет 35 м/с.

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