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  23 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Омске поймали серийную преступницу из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Жительницу Узбекистана задержали омские полицейские. Дело в том, что еще в декабре 2017 года ее объявили в розыск. Женщину подозревают в серии краж мобильных телефонов из магазинов Ташкента.

После совершения преступлений 41-летняя гражданка Узбекистана уехала в Россию и скрывалась в Омске.

После задержания ее содержали под стражей. В итоге после проверки Генпрокуратура России приняла решение депортировать ее из страны обратно в Узбекистан. Там женщину будут судить.

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