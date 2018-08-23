В Омске поймали серийную преступницу из Узбекистана
- Узбекистан, происшествия
- 11:26, 23 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Жительницу Узбекистана задержали омские полицейские. Дело в том, что еще в декабре 2017 года ее объявили в розыск. Женщину подозревают в серии краж мобильных телефонов из магазинов Ташкента.
После совершения преступлений 41-летняя гражданка Узбекистана уехала в Россию и скрывалась в Омске.
После задержания ее содержали под стражей. В итоге после проверки Генпрокуратура России приняла решение депортировать ее из страны обратно в Узбекистан. Там женщину будут судить.
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