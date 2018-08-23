Свыше 20 бездетных таджикских пар обвиняются в торговле детьми

CA-NEWS (TJ) - Генеральная прокуратура Таджикистана за первое полугодие текущего года возбудила уголовные дела в отношении 30 человек, которые обвиняются в торговле людьми. Большая часть этих дел касается торговли детьми, передает Радио Озоди.

За этот же период в социальные учреждения минздрава поступил 51 малолетний ребенок, от которых отказались их собственные матери. Правозащитники утверждают, что очень сложная и долгая процедура усыновления толкает многие бездетные пары на нарушение закона.

Азимджон Машрабзода, начальник отдела государственной политики в сфере защиты прав детей уполномоченного по правам ребенка РТ, 22 августа рассказала, что по данным Генпрокуратуры в текущем году было возбуждено 10 уголовных дел в отношении 30 человек, причастных к торговле людьми. Свыше 20 из них обвиняются в торговле детьми.

«У нас, к счастью, таких случаев не было, но, например, в России и других странах были случаи, когда супружеские пары усыновляли сирот, а потом жестоко обращались с ними. Были также случаи, когда криминальные структуры делали бизнес на детских органах. Поэтому законодательство Таджикистана придерживается наилучшего обеспечения интересов ребенка, и пары, которые хотят усыновить ребенка, тщательно проверяются», - говорит Азимджон Машрабзода.

И, действительно, бездетным парам нужно отстоять длинные очереди на усыновление и пройти множество бюрократических процедур. В частности, необходимо собрать около 40 различных справок и документов – о доходах семьи, размерах жилищной площади, согласии обоих супругов и состоянии их здоровья.

По словам собеседника, семьи, которые искренне желают усыновить ребенка, не остановят и не испугают никакие трудности. «Лучше соответствующие органы тщательно проверят семью, прежде чем доверят им воспитание сироты, чем через некоторое время по каким-то причинам пара откажется от ребенка и вернет его обратно в детдом, ведь это будет психологическим ударом для него», - говорит Машрабзода.

Он также отметил, что большая часть бездетных семей усыновляет детей своих родных и знакомых, избегая юридических процедур, что потом приводит к судебным процессам.